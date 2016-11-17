СМИ сообщили, кто первым из мировых лидеров встретится с Трампом после его победы на выборах

Об этом сообщает Би-би-си.

Встреча в Нью-Йорке пройдет на фоне обеспокоенности по поводу будущего направления внешней политики крупнейшего союзника Токио. Ведь во время кампании Трамп заявлял, что Япония и Южная Корея должны прилагать больше усилий для удержания американских войск на азиатской земле.

Он также осудил крупную торговую сделку президента Обамы с Японией и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

США и Япония были ключевыми союзниками с момента окончания Второй мировой войны, когда Штаты помогли Японии восстановить свою экономику.

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Абэ остановится в Нью-Йорке на своем пути на саммит Азиатско-Тихоокеанского региона в Перу. Однако подробности встречи в четверг не ясны.

"Там было много путаницы", – сказал агентству Рейтер японский чиновник. Также остается неясным, кто еще может быть на встрече с Абэ.

"Мы хотим защитить наш союз с Соединенными Штатами во время переходного периода", – прокомментировал запланированную встречу высокопоставленный японский чиновник министерства иностранных дел Тетсуйя Отсуру.

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Би-би-си отмечает, что Трамп после победы на выборах несколько смягчил свою риторику, но наблюдатели сомневаются, сохранятся ли основы послевоенной политики США по отношению к Азии.

Переговоры на высоком уровне редко проводятся в таком неформальном контексте и Токио стремится свести к минимуму неопределенность в процессе передачи власти.