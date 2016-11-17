В центре Москвы проведут масштабные учения ради безопасности Путина

03:29, 17 ноября 2016
Мир
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Ради безопасности Путина в центре Москвы готовятся к масштабным учениям.

REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Полиция, МЧС и ФСБ будут изучать, как не допустить захвата Кремля. Силовики будут искать бомбы в кремлевских коридорах и секретные ходы, через которые террористы могут зайти в резиденцию Путина.

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Особое внимание уделят полетам дронов над Красной площадью, которые в России запрещены. Из-за учений есь центр Москвы перекроют.

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