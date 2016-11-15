Появились фото последствий обстрела больницы в пригороде Алеппо (фоторепортаж)

Всего под Алеппо за последние 24 часа разбомбили три больницы, сообщает ВВС.

По данным правозащитников, по меньшей мере один человек погиб в результате ударов по деревне Авайджел, которую удерживают повстанцы.

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Накануне разрушения получили больницы в пригородах Алеппо - Атаребе и Кафрнахе. Некоторые пациенты были перевезены в Авайджел, где снова попали под бомбежку.

Кто нанес авиаудары, Сирийский центр мониторинга за правами человека не уточняет. Ранее правозащитники заявляли, что авиаудары наносит сирийская авиация при поддержке авиации России.

Как сообщал УНИАН, через несколько часов после разговора Путина с Дональдом Трампом Россия возобновила бомбардировки Сирии. По данным активистов, синхронно с началом "масштабной операции" РФ удары по Алеппо начала авиация Асада.