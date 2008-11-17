Маккейн обещал помочь Бараку Обаме

Избранный президент США Барак Обама провел встречу со своим бывшим соперником на президентских выборах сенатором Джоном Маккейном. Встреча состоялась в переходном офисе будущего главы Белого дома в Чикаго. По словам Б.Обамы, он и Дж.Маккейн "провели хорошую беседу о том, как можно работать вместе, чтобы привести страну в порядок". Со своей стороны сенатор Дж.Маккейн сказал, что планирует помогать администрации Б.Обамы, передает Associated Press.

Сейчас Обама формирует президентскую команду, некоторые позиции уже определены: например, возглавит президентскую администрацию конгрессмен от штата Иллинойс Рам Эмануэль. В то же время аналитики пока гадают, кто займет ключевые посты государственного секретаря и министра финансов в будущем правительстве.

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