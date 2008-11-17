Деньги – единственный способ отправить казахского космонавта на МКС

Стали известны имена казахстанских космонавтов, один из которых совершит космический полет к МКС осенью 2009 года, - это Мухтар Аймаханов и Айдын Аимбетов, говорится в сообщении Роскосмоса.

"Единственной реальной возможностью для полета казахстанского космонавта на МКС стало включение его в состав одной из экспедиций исключительно на коммерческой основе сроком на 10 дней. На осуществление полета Казкосмос уже получил разрешение правительства Казахстана, а министерство экономики и бюджетного планирования заложило средства в бюджет", - заявил председатель Национального космического агентства Казахстана Талгат Мусабаев после заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству Казахстана и России.

Его слова приводятся в сообщении Роскосмоса.

По данным Мусабаева, на время пребывания на Международной космической станции для казахстанского космонавта будет разработана специальная программа проведения научных исследований и экспериментов, подготовленная Национальным центром космических исследований и технологий.

Имя космонавта назовет специальная комиссия с участием руководства страны. Второй космонавт до последней минуты будет резервным, в качестве дублера у обоих определен Талгат Мусабаев.

Мухтар Аймаханов и Айдын Аимбетов прошли тренировки в российском Центре по подготовке космонавтов имени Гагарина.

РИА “Новости”