Венесуэла построит первый ядерный реактор при содействии России

Атомный реактор будет построен в провинции Сулиа на северо-западе Венесуэлы при содействии России, заявил президент Венесуэлы Уго Чавес на митинге своих сторонников в городе Маракайбо, в связи с предстоящим в конце ноября визитом в Каракас президента Российской Федерации Дмитрия Медведева.

"Атомный реактор, предназначенный для использования ядерной энергии в мирных целях, будет вскоре построен в провинции Сулиа и назван в честь венесуэльского ученого прошлого века Умберто Фернандеса Морана", - цитируются в сообщении министерства связи и информации Венесуэлы слова Чавеса.

Ранее Чавес заявлял, что Венесуэла заинтересована в ядерной энергетике "для медицинских целей и выработки электроэнергии" и надеется на содействие России в этом вопросе. "У Бразилии есть несколько атомных реакторов, у Аргентины они тоже есть. У нас тоже будет собственный реактор", - пообещал Чавес.

В конце сентября председатель российского правительства Владимир Путин во время встречи с Чавесом в Ново-Огарево сообщил о том, что Россия готова рассмотреть возможность сотрудничества с Венесуэлой в использовании атомной энергии.

РИА “Новости”