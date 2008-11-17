Польша может отменить переход на профессиональную армию

Польское правительство может отложить на два года отмену обязательной армейской срочной службы из-за низкой заинтересованности поляков служить в профессиональной армии. Согласно планам польской власти профессиональная армия должна была быть созданная в Польше в 2010 году. Об этом сегодня пишет польская газета Polska.

Создание профессиональной армии является одной из важнейших реформ, которые обещал реализовать лидер либеральной "Гражданской платформы" Дональд ТУСК после того, как возглавил правительство осенью 2007 года. Планировалось, что в декабре текущего года будут призваны последние 1200 поляков, а с 2009 года в армию будут идти только те, кто захочет.

Таким образом, с 2010 года в польской армии служили бы исключительно профессиональные военные.

"Однако недобор желающих служить в армии приведет к тому, что в будущем году армия проведет обязательный набор. В наших вооруженных силах уже сейчас не хватает солдат, и у армии нет идей, как заинтересовать военной службой", - отмечает издание.

Официально правительство не отказывается от ранее объявленных планов, но неофициально признает, что профессионализация армии может занять дольше планируемого времени.

Польша хочет иметь в своей армии 120 тысяч профессиональных военных, однако пока удалось заинтересовать службой 78 тысяч поляков. "Шансы, чтобы в ближайшие два года удастся заинтересовать еще 42 тысячи, являются малореальными", - говорит бывший министр обороны РП Александр ЩИГЛО.

Нынешний глава оборонного ведомства Богдан КЛИХ не исключает возможности продолжения обязательного набора в армию.

В правительственном законопроекте, который предусматривает создание профессиональной армии, нет записи о конкретной дате отмены обязательной армейской службы.

"Таким образом правительство может в любой момент воспользоваться обязательным набором", - пишет Polska.

Польские власти рассчитывают на то, что в армии останутся поляки, которые были призваны на службу. Правда, эксперты сомневаются в том, что военные достигнут значительных успехов в этом деле.

"Если на бедном востоке страны желающих (служить в армии) есть много, то в более богатой центральной части Польши и на Слёнске, ситуация намного хуже. Кроме того, профессиональные военные тоже оставляют службу", - отмечает газета.

А.ЩИГЛО, который руководил оборонным ведомством в правительстве главы оппозиционной в настоящее время партии "Право и справедливость", назвал безответственным создание профессиональной армии до 2010 года. Он также выразил мнение, что эта реформа форсируется желанием главы "Гражданской платформы" Д.ТУСКА получить политические баллы на президентских выборах в 2010 году. "Речь шла о том, чтобы в 2010 году один из кандидатов в президенты мог сказать молодым людям: я отменил обязательную службу в армии", - сказал А.ЩИГЛО.

Справка УНИАН. "Чистая" зарплата (после налогообложения) солдата в Польше составляет 1,82 тыс. злотых (чуть больше 600 долларов).

Капитан польской армии зарабатывает около 1100 долларов, полковник - от 1800 до 2300 долларов, генерал - от 2450 до почти 4 тысяч долларов.

Номинальная зарплата в Польше в третьем квартале выросла до около 1000 долларов, а так называемая «чистая» - до 720 долларов.