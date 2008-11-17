Еврокомиссия оставила в черном списке три украинские авиакомпании

Еврокомиссия пересмотрела “черный список” авиакомпаний, сохранив в нем три украинские.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено Еврокомиссией 14 ноября.

Согласно решению, к запрещенным компаниям для полетов в ЕС добавлены камбоджийская Siem Reap Airways International, а также все авиакомпании Анголы из-за проблемы с обеспечением безопасности.

Еврокомиссия также решила сохранить запрет на полеты в ЕС для украинских авиакомпаний “Украинско-Средиземноморские авиалинии” и Ukrainian Cargo Airways – "Украинская авиационная транспортная компания", поскольку они не предоставили доказательств о введении достаточных мер для улучшения безопасности полетов. В сообщении Еврокомиссии отмечается, что перед возможным внесением изменений о запрете на полеты самолетов этих авиакомпаний в ЕС, представители Комиссии и стран-членов ЕС осуществят визит к этим двум перевозчикам. Еврокомиссия также еще раз настойчиво призвала украинские власти усилить контроль за соблюдением норм безопасности авиакомпаниями. Кроме того, сохраняется запрет на полеты авиакомпании Volare Aviation Enterprise.

Еврокомиссия также решила сохранить запрет на полеты для авиакомпании Nouvelle Air Affaires из Габона.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля этого года Еврокомиссия добавила Ukrainian Cargo Airways в “черный список” авиакомпаний. "Украинская авиационная транспортная компания" является государственным предприятием Министерства обороны и предоставляет услуги по грузовым перевозкам самолетами Ил-76, Ан-26, Ан-12 и пассажирские – Ту-154. Компания была создана в 1997 году и имеет 128 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8.

11 сентября 2007 года Европейская комиссия в перечень “запрещенных компаний” внесла компанию “Украинско-Средиземноморские авиалинии”.

4 июля 2007 года Еврокомиссия добавила в “черный список” украинскую компанию Volare Aviation Enterprise, которая занимается грузовыми авиаперевозками.

Впервые “черный список” авиакомпаний был создан в марте 2006 года.