Площадь перед французским министерством завалили рыбой

Активисты Гринпис требуют от французского правительства прекратить ловлю красного тунца, завалив сырой рыбой площадь перед министерством сельского хозяйства в Париже, сообщают РИА новости со ссылкой на французские СМИ.

Гринпис уверен, что пять тонн тунца под окнами министерства и плакат с надписью "Красный тунец: прекратите ловлю" заставят правительство прекратить безответственные действия. "Учитывая количество докладов экспертов, которые рекомендуют прекратить ловлю красного тунца, все карты теперь в руках политиков", - заявил представитель организации Филипп Лянсак, по словам которого, запасы тунца в Средиземноморье за последние 20 лет уменьшились на 80%.

В понедельник французская газета Tribune опубликовала совместное заявление Всемирного фонда дикой природы (WWF), Международного союза по сохранению природы (UICN), французской экологической группы Robin des Bois и Гринпис, которые требуют немедленно прекратить промысел. Красный тунец, ловля которого началась еще в древности, сегодня идет почти исключительно на японский рынок, где из него готовят сашими. "Средний объем улова в 2007 году оценивается в 60 тысяч тонн, что вдвое превышает объем, дозволенный Евросоюзом, и в четыре раза - рекомендации ученых. Такими темпами запасы вполне могут истощиться очень быстро", - говорится в статье. "Второго шанса не будет, и мы не хотим, чтобы произошло непоправимое. Поэтому мы, учитывая председательство Франции в ЕС, требуем у министра сельского хозяйства и рыбной ловли Франции Мишеля Барнье поддержать единственную возможную меру: немедленно прекратить ловлю красного тунца", - утверждают защитники окружающей среды.

По их данным, ловля тунца процветает в водах Франции, Испании, Италии, Греции, Мальты и Кипра. Чтобы спасти этот вид от исчезновения, представители 45 стран создали Международную комиссию сохранения атлантического тунца (ICCAT), которая в понедельник начала заседание в Марракеше (Марокко).