Безвизовый режим въезда в США распространен еще на семь стран

Граждане еще 7-ми государств смогут с сегодняшнего дня въезжать без визы в Соединенные Штаты. Поданные Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Венгрии, Словакии и Южной Кореи должны лишь за два дня до поездки заполнить специальную форму в Интернете и иметь на руках биометрический паспорт. В США им можно оставаться не более 90 дней в году и при этом нельзя работать и учиться. Если поездка планируется для устройства на работу либо для обучения, нужно по-прежнему обращаться за визой в американское консульство.

Эхо Москвы