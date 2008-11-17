РФ продает Латинской Америке только оборонительные вооружения - Лавров

Россия продает странам Латинской Америки только оборонительные вооружения, соблюдая все международные обязательства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"Поставляемая нами военная техника не относится к наступательным видам вооружений. По техническим параметрам это - сугубо оборонительные средства", - отметил министр в преддверии поездки в Латинскую Америку.

По его словам, Россия с пониманием относится к стремлению многих латиноамериканских стран диверсифицировать источники закупаемой ими техники в рамках модернизации своих вооруженных сил.

"Мы осуществляем наше военно-техническое сотрудничество транспарентно, строго соблюдаем все взятые на себя международные обязательства, - подчеркнул министр.