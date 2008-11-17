Италия выделит 80 млрд евро на поддержку предприятий и семей

Правительство Италии намерено выделить 80 миллиардов евро на поддержку национальных предприятий и семей в условиях мирового финансового кризиса, заявил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в Вашингтоне по окончании встречи "двадцатки" (G20)

По словам премьера, которого со ссылкой на АНСА цитирует РИА «Новости», подобные меры направлены на снижение стресса итальянцев в условиях подобных трудностей.

Выступая на пресс-конференции в итальянском посольстве в США, Берлускони опроверг слова оппозиционеров о том, что правительство с опозданием реагирует на мировой финансовый кризис.

Говоря о прошедшей встрече G20, председатель Совмина Италии назвал это событие историческим.

"Впервые в условиях глобального кризиса крупные мировые экономики предлагают глобальные политические и экономические меры", - сказал он.