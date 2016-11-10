Топ-10 главных предвыборных обещаний Трампа

Журнал «Новое время» подготовил топ-10 предвыборных обещаний Дональда Трампа.

1. Америка для американцев. Трамп пообещал серьезно ужесточить иммиграционное законодательство Штатов. Ввиду террористической угрозы в Европе и США он выступил за запрет свободного въезда в страну мусульман. Также Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы защитить страну от “худших из мексиканцев”.

2. Нефтяные реки. Одним из ключевых направлений своей политики Трамп назвал поддержку энергетической отрасли США. Закрыв глаза на проблемы с экологией, которые собиралась решать Хиллари Клинтон, он обещал снизить налоги и регулирование в энергетике и в итоге нарастить добычу сланцевого газа и нефти. “Администрация Трампа организует энергетическую революцию, которая принесет новое большое богатство в нашу страну”,— заверил избирателей Трамп.

3. Медицинский вопрос. Трамп выступил за отмену нашумевшей реформы здравоохранения от Барака Обамы, известной как ObamaCare, которая предусматривает введение всеобщего обязательного медицинского страхования. “Ее можно заменить на что-то лучшее для всех, что будет дешевле для граждан и государства”,— заявил политик. Впрочем, он поддержал сохранение в полном объеме программ медстрахования для пожилых людей и инвалидов, а также для малообеспеченных семей.

4. Запрет абортов. Одним из самых скандальных предложений Трампа в ходе предвыборной кампании стало обещание запретить аборты и наказывать женщин за попытки избавиться от нежелательной беременности. В ответ на шквал критики, которую вызвало это заявление, Трамп смягчил свою позицию, отметив, что решения о запрете абортов должны приниматься властями отдельных штатов, а не на федеральном уровне. А уголовную ответственность за подпольные аборты переложил на плечи врачей.

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5. Потребовал снизить налоговую нагрузку и на физлица, и на бизнес. “Ни одна из американских компаний не будет платить более 15 % дохода от своего бизнеса в виде налогов. Иными словами, мы сократим налоги с 35 % до 15%”,— пообещал он. При этом Трамп намерен убрать из законодательства лазейки, которые позволяют богатым экономить на налогах.

6. Рабочие места. Трамп намерен сократить безработицу в США, вернув на родину крупный американский бизнес, который бежит из страны в поисках более выгодных условий. За пределами Соединенных Штатов корпорации держат активы на триллионы долларов с целью избежать американских налогов, уверяет Трамп. Чтобы заставить компании вернуть производства на родину, правительство введет высокие пошлины на товары американских производителей, изготовленные за рубежом, и предложит льготы тем, кто захочет вернуться.

7. Несвободная торговля. Невыгодными для простых американцев Трамп считает некоторые международные соглашения о свободной торговле. Так, он пообещал полностью пересмотреть соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между США и Канадой. Более того, Трамп готов покинуть Транстихоокеанское партнерство — крупнейшее торговое соглашение, к которому в 2016 году присоседились 12 стран региона, в том числе США, Япония, Австралия и Канада.

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8. Горячие точки. Предметом постоянной критики Трампа является чрезмерная активность США на внешнеполитическом фронте, особенно на Ближнем Востоке. Он — противник американской кампании в Ираке, миротворческих заигрываний Ираном и разногласий с Россией в войне против Исламского государства.

9. Дружба с русским медведем. Трамп стремится улучшить американско-российские отношения. Он хочет сделать их взаимовыгодными и даже намекал на возможность отмены санкций, введенных против России за аннексию Крыма и войну на украинском Донбассе.

10. Американский военный контингент за границей Трамп не поддерживает, но урезать бюджет на армию не намерен. Более того, он готов выделить больше денег на создание инновационных вооружений и военной техники. Часть затрат на боевую мощь США Трамп намерен покрыть за счет сверхдоходов от увеличения добычи нефти.