"Демократия не выдержала": сторонники Клинтон увидели плохой знак в попавших в канализацию двух орлах (фото, видео)

Часть американцев, которые выступают против президентства Трампа, сразу восприняла это как своеобразную метафору, сообщает Mashable.

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Журналисты отмечают, что сначала в сток попал один орлан, после чего на нее села другая птица и тоже застряла. Сейчас до сих пор остается неизвестным, почему животные полезли в канализацию.

На помощь птицам пришли специалисты из флоридской организации "Рыба и дикая природа".

Тем временем пользователи соцсетей уже начали шутить, что птицы просто не выдержали результатов выборов в США.