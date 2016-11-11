"Демократия не выдержала": сторонники Клинтон увидели плохой знак в попавших в канализацию двух орлах (фото, видео)
12:39, 11 ноября 2016Мир
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Двойка белоголовых орланов, которые являются символом демократии США, застряли в дождевом стоке в городе Орландо.
На помощь птицам пришли специалисты из флоридской организации / Twitter
Часть американцев, которые выступают против президентства Трампа, сразу восприняла это как своеобразную метафору, сообщает Mashable.
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Журналисты отмечают, что сначала в сток попал один орлан, после чего на нее села другая птица и тоже застряла. Сейчас до сих пор остается неизвестным, почему животные полезли в канализацию.
На помощь птицам пришли специалисты из флоридской организации "Рыба и дикая природа".
Тем временем пользователи соцсетей уже начали шутить, что птицы просто не выдержали результатов выборов в США.
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