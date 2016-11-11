"Демократия не выдержала": сторонники Клинтон увидели плохой знак в попавших в канализацию двух орлах (фото, видео)

12:39, 11 ноября 2016
Мир
2656 0

Двойка белоголовых орланов, которые являются символом демократии США, застряли в дождевом стоке в городе Орландо.

Twitter

Часть американцев, которые выступают против президентства Трампа, сразу восприняла это как своеобразную метафору, сообщает Mashable.

Читайте такжеТрамп считает, что акции против него совершают "профессиональные протестующие"

Журналисты отмечают, что сначала в сток попал один орлан, после чего на нее села другая птица и тоже застряла. Сейчас до сих пор остается неизвестным, почему животные полезли в канализацию.

На помощь птицам пришли специалисты из флоридской организации "Рыба и дикая природа".

Тем временем пользователи соцсетей уже начали шутить, что птицы просто не выдержали результатов выборов в США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter