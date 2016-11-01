ФБР не обнаружило связей Трампа с Россией - The New York Times

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

"И даже слом электронных писем демократов был направлен на срыв президентских выборов, а не на избрание господина Трампа", - говорится в сообщении.

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Агенты ФБР большую часть лета проверяли приближенных Трампа, искали финансовые связи с Россией, вычисляли тех, кто причастен к взлому серверов демократов, проверяли версию о возможном секретном канале переписки между компанией Trump Organization миллиардера с российским "Альфа-банком". И письма, отправленные банком, вероятно, были рекламой.

Поэтому сейчас ни одно расследование не выявило прямых связей между Трампом и российской властью.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон призвала своего соперника по президентской гонке Дональда Трампа «немедленно раскрыть все его связи с Кремлем».

Она также заявила, что американская разведка подтвердила, что за кибератаками против США с целью повлиять на итоги выборов стоит правительство России.

Как сообщал УНИАН, лидер демократов в Сенате Конгресса США Гарри Рид потребовал от главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми обнародовать информацию о связях кандидата от республиканцев Дональда Трампа с Россией.