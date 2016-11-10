Суд в Польше обязал Россию выплатить около 1,8 миллионов евро за пользование недвижимостью

В Польше суд обязал РФ выплатить около 1, 8 млн евро за пользование недвижимостью в Варшаве. Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на решение Окружного суда Варшавы от 9 ноября.

Отмечается, что в конце октября Окружной суд обязал РФ передать недвижимость польской стороне, ссылаясь на то, что российская сторона не имеет юридического права собственности. В частности, речь идет о недвижимости, в состав которой входят, среди прочего, апартаменты, в которых во времена ПНР находился отель и резиденция советских дипломатов. На территорию недвижимости могли заходить исключительно уполномоченные лица СССР, а впоследствии – Российской Федерации.

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"Ответчик, то есть Российская Федерация, который был уведомлен о сроке рассмотрения дела, не явился в суд, не занял позиции по этому делу и не ответил на иск. В связи с тем, что ответчик не представил свою позицию, суд постановил, что утверждения истца – правдивы", - заявил, обосновывая приговор, судья Яцек Тишко.

Однако, издание отмечает, что приговор был оглашен в заочном порядке и пока не вступил в законную силу.