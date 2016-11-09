Трамп лидирует в нескольких "ключевых" штатах

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп опережает кандидата-демократа Хиллари Клинтон в нескольких "ключевых" штатах, сообщает Thе NYT.

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По состоянию на 7:20 утра среды Трамп побеждает в таких ключевых штатах, как Флорида (49% у Трампа против 48% у Клинтон), Северная Каролина (51% против 47% у Клинтон) и Огайо, в котором подсчитано 95% голосов (сейчас 52% у Трампа против 44% у Клинтон).

В остальных "ключевых" Мичигане, Нью-Гемпшире и Пенсильвании подсчет голосов пока продолжается.

Напомним, голосование на выборах президента США происходит в два этапа: сначала 8 ноября избиратели проголосуют во всех штатах. Кандидат, который выигрывает в штате, получает все голоса так называемых выборщиков, число которых равно количеству избирательных округов конгресса в этом штате. На втором, формальном этапе, выборщики голосуют за президента. Общее количество выборщиков – 538, таким образом, для победы необходимо 270 голосов.