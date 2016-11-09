Избирательный штаб Трампа в Нью-Йорке оградили грузовиками с песком

03:51, 09 ноября 2016
Мир
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Возле здания Трамп-тауэр в Нью-Йорке, где расположена штаб-квартира кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, появился заслон из грузовиков с песком.

REUTERS

Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что данные меры предосторожности приняты для избежания вероятных терактов, которые могут быть связанны с выборами президента США.

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Кроме того, заслон из грузовиков с песком установлен у отеля Hilton в центре Манхэттена, у отеля Peninsula, а также у конференц-центра Джейкоба Джавица на берегу Гудзона.

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