Избирательный штаб Трампа в Нью-Йорке оградили грузовиками с песком

Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что данные меры предосторожности приняты для избежания вероятных терактов, которые могут быть связанны с выборами президента США.

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Кроме того, заслон из грузовиков с песком установлен у отеля Hilton в центре Манхэттена, у отеля Peninsula, а также у конференц-центра Джейкоба Джавица на берегу Гудзона.