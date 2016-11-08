Штаб Трампа: его не отстранили от ведения Twitter

Об этом заявила в эфире телеканала NBC руководитель предвыборного штаба миллиардера Кэллиэнн Конвей.

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"Нет, это не правда", - подчеркнула она.

Ранее твиты Трампа не раз становились причинами громких скандалов.

"No, it’s not true." @KellyannePolls on rumors Trump's campaign staff told him he could not tweet for himself anymore pic.twitter.com/i8J6i3CVAO — TODAY (@TODAYshow) November 7, 2016

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 ноября, в США пройдет голосование на выборах президента США. Основная борьба будет происходить в штатах Аризона, Колорадо, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Невада, Нью-Гемпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Юта, Вирджиния и Висконсин.