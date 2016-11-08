Штаб Трампа: его не отстранили от ведения Twitter

14:29, 08 ноября 2016
Мир
892 0

Данные The New York Times о том, что кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа отстранили от управления своим аккаунтом в Twitter, не соответствуют действительности.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом заявила в эфире телеканала NBC руководитель предвыборного штаба миллиардера Кэллиэнн Конвей.

Читайте такжеАмериканський топ-консультант передрікає перемогу Клінтон

"Нет, это не правда", - подчеркнула она.

Ранее твиты Трампа не раз становились причинами громких скандалов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 ноября, в США пройдет голосование на выборах президента США. Основная борьба будет происходить в штатах Аризона, Колорадо, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Невада, Нью-Гемпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Юта, Вирджиния и Висконсин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter