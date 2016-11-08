Президент Филиппин отменил контракт с США на покупку винтовок для полиции

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы не будем настаивать на покупке дорогого оружия из Соединенных Штатов. Мы всегда можем купить его где-то еще. Я приказываю полиции отменить ее (сделку). Они (винтовки) нам не нужны", - заявил Дутерте.

Читайте такжеПослал дальше, чем ЕС: президент Филиппин посоветовал Бараку Обаме "идти к черту"

По его словам, власти намерены найти более дешевые варианты оружия, которое не уступало бы по качеству американским образцам.

Отмененный контракт предусматривал поставку Филиппинам 26 тысяч винтовок для нужд местной полиции.

Однако, по некоторым данным, Вашингтон также планировал отменить поставки из опасений, что оружие будет использовано для жестокого подавления преступности в стране.

Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что Белый дом пока не получал никаких извещений об отмене сделки.