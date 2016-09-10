Оскорбивший Обаму президент Филиппин назвал генсека ООН дураком

Об этом сообщает Би-Би-Си.

Дутерте произнес грубое слово в адрес генсека ООН, когда критиковал Пан Ги Муна за излишнюю, по его мнению, заботу о соблюдении прав человека при проведении операций против наркомафии.

При этом Дутерте заявил, что его неверно поняли и слова "с*кин сын" не относились к Бараку Обаме.

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В четверг президент США Барак Обама провел краткую встречу с филиппинским лидером Родриго Дутерте на форуме АСЕАН в Лаосе. Несколько дней назад администрация Обамы отменила встречу с Дутерте - после того как филиппинский лидер назвал Обаму "с*киным сыном" в ответ на предположение, что президент США может поднять вопрос о ситуации с правами человека на Филиппинах.

"Я президент суверенной страны, мы уже давно не колония. У меня нет других хозяев, кроме филиппинского народа. Нужно проявлять уважение. Я тебя прокляну на этом форуме, с*кин сын", - заявил Дутерте, говоря о предстоящей встрече с американским лидером.

Барак Обама, которому журналисты процитировали слова Дутерте, с усмешкой назвал того в ответ "ярким парнем" и выразил надежду на более конструктивный диалог.

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Тем не менее, после этого встреча Обамы и Дутерте была отменена по инициативе американской стороны. Позже Дутерте извинился и сказал, что его слова не являлись нападкой на Обаму лично.

Правозащитники и международное сообщество резко критикуют Родриго Дутерте за его жесткие методы борьбы с наркомафией. Ранее стало известно, что в ходе спецопераций правоохранительных органов против наркодилеров на Филиппинах за последние два месяца погибли более 2 тысяч человек. Филиппинская полиция выясняет обстоятельства гибели людей.