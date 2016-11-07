В Германии политика осудили к 8 месяцам тюрьмы за нацистскую татуировку

В ФРГ суд назначил 8 месяцев заключения для ультраправого политика Марселя Заха за нацистские татуировки после того, как прокуратура обжаловала предыдущее решение суда относительно условного срока. Об этом сообщает Associated Press.

Заха обвиняли в разжигании ненависти подсудимым политиком.

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Дело против политика было открыто после публикации фото татуировки на его теле, которое изображает нацистский лагерь смерти Аушвиц, а также надпись, которая была над воротами концлагеря Бухенвальд и означает «Каждому свое».

Ранее немецкого еврокомиссара по цифровой экономики Гюнтера Эттингера обвинили в расизме за его высказывания в адрес китайцев.

Чиновник в своей речи употребил термин Schlitzaugen в отношении жителей Китая и остальной Азии. В переводе слово означает узкоглазые. Позже в газете Die Welt Эттингер сообщил, что его слова имели широкий контекст и не имел целью оскорбить китайцев.