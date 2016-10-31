Немецкого еврокомиссара обвинили в расизме из-за высказываний относительно китайцев

Немецкого еврокомиссара по цифровой экономики Гюнтера Эттингера обвинили в расизме из-за его высказывания в адрес китайцев, пишет Reuters.

Издание отмечает, что чиновник в своей речи употребил термин Schlitzaugen в отношении жителей Китая и остальной Азии. В переводе слово означает узкоглазые.

Позже в газете Die Welt Эттингер сообщил, что его слова имели широкий контекст и не имел за цель оскорбить китайцев.

"Это было несколько неряшливое замечания, что ни в коей мере не означало то, что я неуважительно отношусь к Китаю», - сказал Эттингер, отметив, что он приносит извинения за свои высказывания.

«Вы должны видеть более широкий контекст в котором я допустил ремарку. В моей речи я просто предупреждал Германию от слишком большой самоуверенности», - пояснил он.

Кроме того, Эттингер также успел неудачно пошутить относительно ЛГБТ-сообщества. Он отметил, что власти Германии скоро может ввести принудительные однополые браки».

"Европейский комиссар должен достойно представлять европейские ценности, а не потакать расистским и гомофобским взглядам", - заявили после таких высказываний Эттингера в ЛГБТ-сообществе.

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Напомним, Совет ООН по правам человека согласовала создание должности эксперта по расследованию насилия и дискриминации в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, приняв соответствующую резолюцию.

После четырехчасовых прений Совета в составе 47 государств-участников, «за» проголосовали представители 23, «против» – 18. США и развитые страны ЕС поддержали резолюцию, которая была принята после нападения 12 июня на ночной гей-клуб во Флориде, в результате чего погибли 49 человек. Россия, Китай, ряд африканских и мусульманских стран были против этой резолюции. Представитель Саудовской Аравии Файсал бин Хассан Тред заявил, что это решение «будет использоваться как инструмент для вмешательства в дела суверенных государств, которые пытаются защитить свои культурные особенности».