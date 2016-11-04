В Польше предлагают платить 1 тысячу долларов за рожденного от изнасилования ребенка

Такое предложение во время обсуждения в сеймовой комиссии выдвинул депутат Пис Петр Ущинский, передает «Европейская правда» со ссылкой на газету Wyborcza.

Депутат высказал пожелание, чтобы соответствующую поправку внесли в проект.

Большинство депутатов не стали высказываться относительно этого предложения. Лишь депутат от оппозиционной "Гражданской платформы" не смогла скрыть возмущения: "Предложение дополнить закон нормой о беременности от изнасилования вызывает у меня беспокойство и тревогу. Думаю, таким образом можно представить сценарий, когда изнасилованная отцом девочка родит за 4 тысячи злотых. Это ужасная перспектива".

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Ранее стало известно, что правительство Польши хочет предложить матерям разовую помощь на общую сумму 1 тыс. долларов (4 тыс. злотых) в случае рождения ребенка с пороками развития.