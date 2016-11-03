Неизвестные "заминировали" Кремль, посольство США и вокзалы Москвы

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На службу 02 поступило пять сообщений об угрозе взрыва: в здании посольства США в Москве, в Кремле, на Ярославском вокзале, в отделении ОВД на Ленинском проспекте, д. 4, и в колл-центре «Эко-мобайл» в Зеленоградском АО», - сказал источник агентства.

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Позже ТАСС со ссылкой на аналогичный источник сообщил, что под угрозой также оказались Курский и Казанский вокзалы.

На все объекты выехали кинологи.