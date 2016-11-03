Неизвестные "заминировали" Кремль, посольство США и вокзалы Москвы
20:07, 03 ноября 2016Мир
3898 0
Россиская полиция проверяет сообщение об угрозе взрыва в Кремле, посольстве США и еще в нескольких зданиях в Москве.
На службу 02 поступило пять сообщений об угрозе взрыва / REUTERS
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На службу 02 поступило пять сообщений об угрозе взрыва: в здании посольства США в Москве, в Кремле, на Ярославском вокзале, в отделении ОВД на Ленинском проспекте, д. 4, и в колл-центре «Эко-мобайл» в Зеленоградском АО», - сказал источник агентства.
Читайте такжеВ Сумах "заминировали" концерт Лободы (видео)
Позже ТАСС со ссылкой на аналогичный источник сообщил, что под угрозой также оказались Курский и Казанский вокзалы.
На все объекты выехали кинологи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter