Анкара рассказала, что обсуждали главы генштабов ВС Турции и России

Генштаб Турции рассказал о встрече главы ведомства Хулуси Акары с его российским коллегой Валерием Герасимовым.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба турецкого ведомства, сообщает Анадолу. Читайте такжеТурция направила свою танковую группировку к границам Ирака Согласно сообщению, Акар и Герасимов обсудили в Москве вопросы улучшения координации действий между двумя странами для урегулирования сирийского конфликта, нормализации ситуации в Алеппо, ликвидации угрозы ИГИЛ и введения необходимого уровня безопасности в регионе. Как сообщал УНИАН, 1 ноября Акар прибыл в Россию.

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