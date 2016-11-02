Анкара рассказала, что обсуждали главы генштабов ВС Турции и России
15:30, 02 ноября 2016Мир
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Генштаб Турции рассказал о встрече главы ведомства Хулуси Акары с его российским коллегой Валерием Герасимовым.
Главы генштабов Турции и РФ провели встречу в Москве / REUTERS
Соответствующую информацию распространила пресс-служба турецкого ведомства, сообщает Анадолу.
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Согласно сообщению, Акар и Герасимов обсудили в Москве вопросы улучшения координации действий между двумя странами для урегулирования сирийского конфликта, нормализации ситуации в Алеппо, ликвидации угрозы ИГИЛ и введения необходимого уровня безопасности в регионе.
Как сообщал УНИАН, 1 ноября Акар прибыл в Россию.
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