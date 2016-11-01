Глава Генштаба Турции прибыл в Россию, обсудит военное сотрудничество между странами

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что Акар прибыл в РФ по приглашению главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, чтобы обсудить военное сотрудничество между двумя странами.

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Напомним, 10 октября Путин прилетел к Эрдогану в Стамбул через год после сбитого Су-24 и заявлений о "ноже в спину".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который нарушил воздушное пространство Турции. Сообщалось, что российский самолет Су-24 несколько раз предупреждали английском и русском языках, прежде чем тот вторгся в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерег Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

После этого отношения двух стран резко осложнились: Россия ввела против Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".