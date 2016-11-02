Кровавая перестрелка в Алматы: одного из террористов приговорили к смертной казни

Об этом сообщается на сайте Алматинского городского суда.

Кулекбаев признан виновным в совершении террористического акта в Алматы 18 июля 2016 года, в ходе которого им совершено умышленное убийство 10 человек и покушение на жизнь 6 человек.

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Кроме этого, Кулекбаев и пятеро его сообщников признаны виновными в совершении разбойного нападения, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, и других преступных деяний, произошедших в период 2014-2016 годов.

Соучастников Кулекбаева приговорили к различным срокам лишения свободы.

В суде отметили, что указом президента Республики Казахстан (РК) от 17 декабря 2003 года № 1251 введен мораторий на исполнение смертной казни, поэтому исполнение приговора приостанавливается.

Как сообщалось, 18 июня в Алматы было совершено нападение на сотрудников Алмалинского районного управления внутренних дел и департамента Комитета национальной безопасности РК.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал нападение террористическим актом. Полиция объявила о проведении в Алматы антитеррористической операции, в городе был введен красный уровень террористической опасности.

В результате нападений погибли 10 человек, из них 8 – сотрудники правоохранительных органов.