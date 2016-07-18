В Алматы завершилась антитеррористическая операция

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

"… В пределах г. Алматы критический ("красный") уровень террористической опасности изменен на умеренный ("желтый")", - говорится в сообщении.

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Напомним, в понедельник, 18 июля, в Алматы (Казахстан) возле Алмалинского районного управления внутренних дел произошла перестрелка, в результате которой, по данным МВД Казахстана, погибли трое полицейских и один гражданский.

Вскоре Reuters сообщил, что "по меньшей мере шесть человек погибли и восемь получили ранения в результате нападения". Среди погибших: четверо полицейских, один гражданский, а также один из злоумышленников.