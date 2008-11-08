Число погибших при обрушении школы на Гаити возросло до 82 человек

Число погибших в результате обрушения в пятницу здания школы на Гаити возросло до 82 человек, в основном это дети, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

Спасатели продолжают разбор завалов. Они откопали класс, где обнаружили тела 20 учеников и учителя, сообщил представитель местной власти.

Обломки разбирают более ста человек, включая военных.

ЧП произошло в городке Нереттес (Nerettes) недалеко от столицы островного государства Порт-о-Пренса.

По словам представителя гаитянской полиции, по крайней мере 39 тел погибших были отправлены в морг Порт-о-Пренса с места происшествия. Остальные скончались уже в больнице.

Как сообщил представитель организации "Врачи без границ", медики оказывают помощь еще 80 пострадавшим.

Представитель местных властей Клер Лидия Парент (Claire Lydie Parent) сообщила агентству, что третий этаж здания церковной школы La Promesse, в которой проходили занятия, все еще строился, а предварительной причиной обрушения стал дефект в конструкции, а не недавние дожди.

По некоторым данным, в школе во время обрушения могли находиться до 700 учеников и учителей, однако точное количество людей пока неизвестно.