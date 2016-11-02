ФБР опубликовало материалы расследования против экс-президента США Билла Клинтона

Речь идет о событиях 2001 года, когда Клинтон помиловал бизнесмена Марка Рича, передает РБК.

ФБР полагало, что действия бывшего президента могли быть незаконными. Однако дело было закрыто в 2005 году.

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Билл Клинтон 15 лет назад помиловал бизнесмена Марка Рича. Миллиардер обвинялся в уклонении от налогов и нарушении эмбарго, наложенного правительством США на торговлю с Ираном. В 1983 Рич скрылся от следствия и бежал в Швейцарию. По факту помилования было организовано расследование.

Прокурорская проверка должна была установить, не было ли оно «куплено за деньги», поскольку бывшая жена Марка Рича Денис Рич делала значительные пожертвования в фонд демократической партии на избирательную кампанию Хиллари Клинтон.

В конце октября стало известно, что Федеральное бюро расследований США обнаружило новые электронные письма кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, которые могут быть связаны с закрытым ранее расследованием ФБР. Во время работы Госсекретарем США с 2009 по 2013 год Клинтон использовала личную электронной почту вместо правительственной. Это могло привести к утечке секретных данных, сообщала газета The New York Times со ссылкой на федеральных чиновников США.