Лукашенко поздравил свой народ с днем Октябрьской революции

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО поздравил белорусский народ с днем Октябрьской революции.

Текст поздравления размещен на его официальном сайте.

«Победа Великого Октября открыла новую страницу в мировой истории. Провозгласив принцип права наций на самоопределение, она создала невиданные прежде возможности для национального возрождения, ускоренного социально-экономического и культурного развития народов. Именно благодаря установлению советской власти белорусы впервые обрели свою государственность - Белорусскую Советскую Социалистическую Республику», - отмечает А.ЛУКАШЕНКО в своем поздравлении.

По его словам, прадеды и деды белорусских граждан искренне верили в идеалы революции - равноправие и социальную справедливость. «В тяжелейших условиях они строили братский союз народов СССР. Не жалели жизни в борьбе с иноземными захватчиками. Добивались значительных успехов в мирное время, создавая мощный научно-производственный потенциал, осваивая космос, используя во имя прогресса природные ресурсы», - говорится в поздравлении главы белорусского государства.

А.ЛУКАШЕНКО считает, что Беларусь, отдавая дань уважения историческим событиям, сегодня уверенно движется вперед. «Динамично развивается экономика, улучшается жизнь людей, укрепляются обороноспособность государства и социально-политическая стабильность общества, растет международный авторитет Беларуси. Все это результат правильного стратегического курса, поддержанного белорусским народом и последовательно реализуемого в сложных современных условиях», - отмечается в поздравлении А.ЛУКАШЕНКО.

Справка УНИАН. В Беларуси 7 ноября является государственным праздником и имеет статус выходного дня.