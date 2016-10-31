Почтовый скандал Клинтон: ФБР случайно обнаружило тысячи новых писем, ордер на их изучение уже выдан

Об этом сообщает DW со ссылкой на Associated Press.

По данным источника AP, речь идет о тысячах электронных писем, случайно найденных во время другого расследования против бывшего конгрессмена Энтони Вайнера в компьютере, который он использовал совместно со своей экс-супругой Хумой Абедин. Та в свою очередь на протяжении многих лет работает вместе с Клинтон. Коми не пояснил, каково содержание этих писем, отметив, что ему неизвестно, насколько они могут быть важны в качестве улик.

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Между тем действия самого Коми 30 октября подверг критике Гарри Рид, лидер демократического большинства в Сенате США. Он обратился к директору ФБР с письмом, в котором высказал предположение, что заявление Коми о новом расследовании против Клинтон за 11 дней до выборов само может нарушать закон Хэтча (Hatch Act), запрещающий госслужащим использовать служебное положение для оказания политического влияния на ход предвыборных кампаний.

Расследование против Клинтон было прекращено в июле 2016 года без предъявления иска. Ранее, 28 октября, глава ФБР Джеймс Коми объявил, что его ведомство может его возобновить, поскольку обнаружены новые улики.