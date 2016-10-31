В Сенате США потребовали от ФБР обнародовать информацию о связях Трампа с Россией

По его словам, ведомство обладает доказательствами таких связей, передает РБК.

«Во время контактов с вами и другими высшими должностными лицами в сфере национальной безопасности стало ясно, что у вас есть сенсационная информация о тесной связи и координации между Дональдом Трампом, его ключевыми советниками и российским правительством, которое открыто выражает враждебность США, и которое Трамп хвалит при каждом удобном случае», - говорится в письме Рида главе ФБР, опубликованном на сайте сенатора.

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Рид упрекнул Коми в двойных стандартах при обработке конфиденциальной информации с целью подыграть на выборах одной из партий. Кроме того, Рид пишет, что в действиях главы ФБР может быть нарушение закона.​

По мнению сенатора, общественность имеет право знать информацию о Трампе и публикация этой информации никак не повредит американским интересам, добавил Рид.