В Душанбе после двухчасового погружения во тьму восстановлена подача электроэнергии

В Душанбе восстановлена подача электроэнергии, передает русская служба Би-Би-Си.

После внезапного отключения электричества в Душанбе были обесточены все правительственные здания, государственное телевидение и радиостанции.

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В общей сложности не было света 2 часа 20 минут.

Столичный аэропорт работал в штатном режиме благодаря генераторам. Также на генераторах работают станции мобильной связи.

Были обесточены крупнейшие города страны - Худжанд, Курган-Тюбе, Куляб. В Горном Бадахшане есть автономные источники электроэнергии, и там электроснабжение не прекращалось.

Подача электричество постепенно восстанавливается и в некоторых районах Куляба и Худжанда.

По данным источников издания, отключение произошло из-за "внештатной ситуации" на Нурекской ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией три четверти страны.

Пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджон Эмомали сообщил, что внезапное отключение электричества в республике носит "скорее технический характер, связанный с проблемами в сетях".

Ранее УНИАН сообщал, что в энергосистеме Таджикистана произошла авария, из-за которой были обесточены почти 90% территории страны.