Таджикистан практически полностью остался без света

В энергосистеме Таджикистана произошла авария, из-за которой было обесточено почти 90% территории страны. Об этом со ссылкой дежурного энергохолдинга "Барки Точик" сообщают "РИА Новости".

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Сейчас причины аварии выясняются. По предварительным данным, неполадки произошли на Нурекской ГЭС, расположенной в 100 километрах восточнее Душанбе.