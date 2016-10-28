Таджикистан практически полностью остался без света
18:21, 28 октября 2016Мир
2803
Без электроэнергии осталось 90% территории Таджикистана.
Таджикистан практически полностью остался без света / УНИАН
В энергосистеме Таджикистана произошла авария, из-за которой было обесточено почти 90% территории страны. Об этом со ссылкой дежурного энергохолдинга "Барки Точик" сообщают "РИА Новости".
Читайте такжеСупертайфун "Хаима" разрушил все дома в городе Тугегарао на Филиппинах
Сейчас причины аварии выясняются. По предварительным данным, неполадки произошли на Нурекской ГЭС, расположенной в 100 километрах восточнее Душанбе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter