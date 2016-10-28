Таджикистан практически полностью остался без света

18:21, 28 октября 2016
Мир
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Без электроэнергии осталось 90% территории Таджикистана.

фото УНИАН

В энергосистеме Таджикистана произошла авария, из-за которой было обесточено почти 90% территории страны. Об этом со ссылкой дежурного энергохолдинга "Барки Точик" сообщают "РИА Новости".

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Сейчас причины аварии выясняются. По предварительным данным, неполадки произошли на Нурекской ГЭС, расположенной в 100 километрах восточнее Душанбе.

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