Обама пообещал детям взять в Белый дом собаку

Фактический победитель президентских выборов в США Барак Обама выступил с торжественной речью перед десятками тысяч соратников в Чикаго. Обама поблагодарил единомышленников, а также членов своей семьи за поддержку и заявил, что выбор американского народа лишний раз подтвердил единство США. Выступление транслировал в прямом эфире телеканал CNN.

Также Обама пообещал подарить щенка своим дочкам, причем пес, как подчеркнул будущий президент США, переедет вместе с его семьей в Белый дом.

Перед митингом будущий президент попросил помощи в управлении страной у бывшего соперника, передает Associated Press. Обама связался по телефону с Джоном Маккейном, который ранее признал свое поражение на выборах.

По словам представителя Обамы Роберта Гиббса (Robert Gibbs), Обама сказал сенатору-республиканцу, что тот был достойным соперником и вел борьбу с честью. Победитель выразил готовность встретиться с побежденным, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

"Мне нужна ваша помощь", - сказал Обама и признал глубину политических познаний пожилого политика-республиканца.

Лента.ру