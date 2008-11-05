Обама пообещал детям взять в Белый дом собаку
...и попросил у Маккейна помощи
|Барак Обама. Фото REUTERS
Также Обама пообещал подарить щенка своим дочкам, причем пес, как подчеркнул будущий президент США, переедет вместе с его семьей в Белый дом.
Перед митингом будущий президент попросил помощи в управлении страной у бывшего соперника, передает Associated Press. Обама связался по телефону с Джоном Маккейном, который ранее признал свое поражение на выборах.
По словам представителя Обамы Роберта Гиббса (Robert Gibbs), Обама сказал сенатору-республиканцу, что тот был достойным соперником и вел борьбу с честью. Победитель выразил готовность встретиться с побежденным, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.
"Мне нужна ваша помощь", - сказал Обама и признал глубину политических познаний пожилого политика-республиканца.