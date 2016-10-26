"Разве что на дворника в Кремле": в России уже не осталось никого, на кого можно наложить санкции - Bloomberg

Европейские союзники Вашингтона так не смогли договориться об ужесточении санкций, передает ZN.UA со ссылкой на Bloomberg.

"У президента (Обамы – Ред.) есть все полномочия налагать санкции, но в России уже не осталось никого, на кого их можно наложить, разве что на дворника в Кремле", - заявил изданию Майкл Кофман научный сотрудник Института Кеннана Центре Вильсона в Вашингтоне.

Санкции США в отношении РФ уже включают сотни людей, от высокопоставленных союзников президента Путина до байкера Александра Залдастанова (Хирурга), напоминает издание. Госдепартамент США был вынужден выдать заключение на освобождение от санкций основного российского экспортера оружия — "Рособоронэкспорта", поскольку наложенные на него ограничительные меры не ​позволили Афганистану получить запасные части для своих вертолетов российского производства Ми-14.

Согласно данным МВФ, российская экономика в 2015 году сократилась на 3,7%. Но существующие санкции не заставили Россию выполнить свои обещания по Минским соглашениям, которые направлены на обеспечение мира в Украине.

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Россия смогла уклониться от наихудших нежелательных последствий санкций, и экспорт энергоносителей в Европу остается непрерывным. "И они (санкции – ред.) не остановили Путина от агрессивной поддержки Асада в гражданской войне в Сирии", - говорится в статье.

"Существуют некоторые ситуации, когда санкции могут работать, но если мы говорим о России, они были в значительной степени неэффективны до сих пор", - говорит Эмма Эшфорд, научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне.

"Кремль не проявил никакого желания менять свое поведение в зависимости от санкций, и идея с новыми санкциями из-за Сирии не выглядит аргументированной в связи с этим", - добавила она.

Тем более, что, как подчеркивается в статье, США хотят, чтобы бомбардировки Алеппо прекратились немедленно, а в случае с введением санкций этот процесс обещает быть очень длительным.

США потенциально могли бы ужесточить санкции путем включения в черные списки новых представителей военных ведомств РФ и оборонных компаний, которые обеспечивают проведение операции в Сирии. Хотя критики подчеркивают, что эти меры россияне могут придумать способ и обойти.

У США есть варианты более жестких мер - например, запрет американским банкам покупать российские рублевые бонды, отключение от SWIFT или эмбарго на экспорт энергоносителей. Такой вариант даже уже "лежал на столе", отмечает издание. Однако эта идея пока не нашла своей реализации, поскольку Европа примерно 1/3 энергоресурсов получает из России.

Администрация Обамы хочет быть осторожной, чтобы не навредить экономикам США или ЕС или чтобы не подорвать глобальную финансовую систему, говорит эксперт аналитического центра Carnegie Endowment Эндрю Вайс. "Это ​​затруднительное положение. Введение санкций продиктовано желанием сказать не просто, что вот, посмотрите – мы реагируем на происходящее. Их вводят для того, чтобы оказать воздействие на поведение. И я думаю, что именно последнее очень будет трудно сделать, если только не отключить Россию от мировой экономики", - резюмировал Вайс.