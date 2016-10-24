Пять стран присоединились к решению Совета ЕС о продлении антироссийских санкций

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Европейского Союза по вопросам общей внешней и политики безопасности Федерики Могерини, обнародованном на сайте Совета ЕС.

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Она напомнила, что 15 сентября 2016 года Совет ЕС принял решение о продлении существующих санкций против России до 15 марта 2017 года и внес изменения в список лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры.

«Страны-кандидаты Черногория, Албания и страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, а также Украина присоединяются к этому решению Совета», - сказано в заявлении.

Могерини отметила, что вышеуказанные страны будут обеспечивать меры, чтобы их национальная политика соответствовала решениям Совета ЕС.

«Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», - подчеркнула Могерини.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Европейский Союз утвердил решение о продлении еще на полгода санкций, примененных против 146 граждан и 37 компаний за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.