Пять стран присоединились к решению Совета ЕС о продлении антироссийских санкций
Украина, Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций против РФ, введенных из-за агрессии в Украине.
Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Европейского Союза по вопросам общей внешней и политики безопасности Федерики Могерини, обнародованном на сайте Совета ЕС.
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Она напомнила, что 15 сентября 2016 года Совет ЕС принял решение о продлении существующих санкций против России до 15 марта 2017 года и внес изменения в список лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры.
«Страны-кандидаты Черногория, Албания и страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, а также Украина присоединяются к этому решению Совета», - сказано в заявлении.
Могерини отметила, что вышеуказанные страны будут обеспечивать меры, чтобы их национальная политика соответствовала решениям Совета ЕС.
«Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», - подчеркнула Могерини.
Как сообщал УНИАН, 15 сентября Европейский Союз утвердил решение о продлении еще на полгода санкций, примененных против 146 граждан и 37 компаний за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.