МИД РФ грозится в случае новых санкций изменить баланс сил "не в пользу США"
В МИД РФ считают, что нынешняя администрация США, заявляя о возможности введения новых санкций, видимо, "ставит целью окончательно разрушить отношения с Россией".
Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.
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По словам замминистра иностранных дел РФ, для российской стороны подобные заявления со стороны США "не стали новостью".
Москва, отметил он, найдет способ ответить на новые санкции США. "Мы в случае расширения американских санкционных списков под надуманными и бессмысленными во многом предлогами — мы найдем способ ответить так, что совсем другой баланс образуется — не в пользу США", — сказал Рябков.
Накануне представитель Белого дома Джош Эрнест рассказал, что США обсуждают с европейскими партнерами то, как можно противостоять действиям России в Сирии, а том числе обсуждаются и новые санкции.