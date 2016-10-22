МИД РФ грозится в случае новых санкций изменить баланс сил "не в пользу США"

Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

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По словам замминистра иностранных дел РФ, для российской стороны подобные заявления со стороны США "не стали новостью".

Москва, отметил он, найдет способ ответить на новые санкции США. "Мы в случае расширения американских санкционных списков под надуманными и бессмысленными во многом предлогами — мы найдем способ ответить так, что совсем другой баланс образуется — не в пользу США", — сказал Рябков.

Накануне представитель Белого дома Джош Эрнест рассказал, что США обсуждают с европейскими партнерами то, как можно противостоять действиям России в Сирии, а том числе обсуждаются и новые санкции.