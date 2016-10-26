Пограничный контроль в Шенгене продлят на три месяца

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

В частности, решение касается пропускных пунктов на въезде в Австрию, Германию, Данию, Швецию и Норвегию.

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Несмотря на уменьшение потока мигрантов благодаря соглашению с Турцией, люди и дальше продолжают прибывать в Грецию и другие европейские страны, заявили в Брюсселе.

Поэтому сейчас отмена пограничного контроля может привести к волне так называемой «вторичной» миграции уже внутри ЕС, считают в Еврокомиссии.

Соглашение между Турцией и ЕС подписали в конце марта этого года. Согласно ему, мигрантов, прибывающих в страны ЕС, будут отсылать обратно в Турцию, если их просьбы об убежище будут отклонены. В обмен на это страны ЕС обязались размещать у себя тысячи сирийских мигрантов, живущих в Турции.

В сентябре Германия, Австрия и Чехия заявили об усилении пограничного контроля в связи с непрерывным поток беженцев.

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Как сообщалось, 21-22 октября в Средиземном море за два дня спасли 5700 мигрантов, 14 человек погибли. С момента закрытия «балканского маршрута» и начала действия соглашения между ЕС и Турцией по урегулированию кризиса беженцев путь через Северную Африку стал основным для мигрантов в попытках попасть в Европу.

По данным Международной организации по миграции, с начала года к берегам Италии по морю добрались более 145 тысяч мигрантов, в Грецию - почти 170 тысяч. Более 3600 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море, почти 3200 из них - пытаясь добраться до Италии.