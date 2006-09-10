Где 8 российских подлодок с ядерным оружием

На боевом дежурстве в трех океанах в настоящее время находятся восемь российских атомных подводных лодок с ядерным оружием на борту, сообщил вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов на встрече с президентом РФ.

Отвечая на вопрос Путина о количестве АПЛ в Мировом океане, министр обороны сказал, что на сегодняшний день на боевом патрулировании находятся восемь атомных подводных лодок, из них пять - стратегические, три - многоцелевые АПЛ, но на борту каждой из них находится ядерное оружие.

РИА "Новости"