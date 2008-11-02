Российские миллиардеры активно скупают побережье Черногории

Российские миллиардеры, несмотря на глобальный финансовый кризис, активно скупают курортное побережье Черногории, пишет газета The New York Times.

За последние несколько лет Черногория в глазах российских инвесторов стала модной альтернативой известным курортам на юге Франции и на побережье Турции.

"Чемоданы валюты" и яхты класса люкс продолжают прибывать в идиллический город Будва на Адриатическом море, из-за чего Черногория уже получила прозвище "Москва-на-море". Один из проектов стоимостью 310 миллионов долларов предусматривает строительство в Будве на российские деньги 27-этажного отеля, вилл класса люкс, стоянок для яхт и развлекательного аквапарка.

Изданию стало известно, что комплекс кондоминиумов класса люкс куплен в Черногории руководящими лицами российских компаний "Газпром", "Лукойл" и "ВТБ". Цена за метр комплекса составляла 10 тысяч 400 долларов и русские покупатели заплатили "вперед и наличными".

"Несмотря на кризис деньги продолжают поступать", - сказал один из крупных российских инвесторов Вячеслав Лейбман. Молодой миллионер из Mirax Group недавно содействовал приглашению поп-звезды Мадонны в Будву для рекламы его проекта.

Богатейшие граждане РФ, включая Олега Дерипаску, также вложили огромные инвестиции в индустриальный сектор страны. Благодаря России Черногория получает больше инвестиций, чем многие другие европейские страны, отмечает РИА Новости.