Меркель допускает введение санкций против России в случае бомбардировок Сирии

Об этом она заявила в пятницу, 21 октября, после завершения саммита ЕС, который проходил в Брюсселе, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Мы заложили фундамент того, что мы не будем просто бездеятельно наблюдать за тем, что гуманитарная ситуация и проблема нарушений прав человека там (в Сирии - Ред.) не меняется", - заявила Меркель.

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Меркель добавила, что в случае, если ситуация в Сирии не улучшится и "варварские" действия там будут продолжаться, ЕС будет принимать меры не только в отношении сирийских властей, но и в отношении всех ее союзников. "Это касается, в зависимости от обстоятельств, также и России".

Напомним, в заключительной декларации Европейского Совета возможность санкций из-за ситуации в Сирии не упоминается.

Меркель также подчеркнула, что ЕС требует прекращения бомбардировок Сирии, установление долговременного прекращения огня, а также доступа гуманитарных организаций к мирному населению. По словам главы правительства ФРГ, во время саммита лидеры ЕС согласились, что для улучшения ситуации в Сирии следует использовать все возможные средства.