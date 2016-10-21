Совбез ООН поддержал проведение независимого расследования событий в Алеппо

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн, сообщает Reuters.

По его словам, осада и бомбардировки Алеппо в Сирии являются "преступлением исторических масштабов", которые повлекли за собой тяжкие потери среди гражданского населения и равнозначны военным преступлениям.

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Как отмечается, Раад аль Хусейн не указал конкретно на Россию, чьи военные самолеты неделями наносили авиаудары по Алеппо вместе с сирийскими военно-воздушными сила, но намек был понятен.

"Вооруженные оппозиционные группы продолжают обстреливать районы проживания мирного населения западной части Алеппо минометными и другими снарядами, но беспорядочные авиаудары сил правительства и их союзников в восточной части города спровоцировали подавляющее большинство жертв среди мирного населения", - отметил он.

Такие нарушения составляют военные преступления, и, если есть намерение осуществить их в рамках широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население, они являются преступлениями против человечности, сказал Раад аль Хусейн.

Раад аль Хусейн призвал государства отложить в сторону свои разногласия и передать ситуацию в Международный уголовный суд.

Как известно, Россия и ВВС режима Асада регулярно наносят авиаудары по Алеппо, находящемся под контролем повстанцев.

С 20 октября Россия и Сирия согласились делать "гуманитарные паузы" в бомбардировках Алеппо - с 8 утра до 19 вечера, чтобы дать возможность больным и раненым, мирным жителям, а также повстанцам покинуть город.