ЕС рассматривает все возможные варианты, чтобы остановить зверства режима Асада и России в Алеппо - Туск
Президент Европейского Совета Дональд Туск заявляет, что ЕС рассматривает все доступные варианты, чтобы положить конец зверствам сирийского режима Асада и России в Алеппо.
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление он сделал по итогам первого дня работы саммита ЕС, который завершился поздней ночью четверга. Как известно, саммит проходит 20-21 октября в Брюсселе.
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"Лидеры (ЕС) обсудили Сирию. Они осудили атаки сирийского режима и его союзников, в частности России, на гражданское население в Алеппо. ЕС призывает положить конец зверствам. ЕС рассматривает все доступные варианты, если эти зверства будут продолжаться", - заявил Туск.
По словам президента ЕР, лидеры ЕС попросили Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини "продолжать дальнейшие дипломатические и гуманитарные усилия".
Ранее УНИАН сообщал, что ЕС осудил эскалацию насилия в сирийском Алеппо и заявил, что авиаудары сирийского правительства и его российских союзников по мирным жителям могут составлять военные преступления.