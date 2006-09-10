Силы НАТО уничтожили почти сто талибов

На юге Афганистана в провинции Кандагар в ходе операции международных сил под командованием НАТО за неделю были уничтожены 94 талиба.

Как передает радио «Свобода», об этом говорится в обнародованном сегодня сообщении НАТО.

Наземные войска, поддерживаемые авиацией, провели четыре боя в двух частях провинции Кандагар.

В то же время в сообщении ничего не говорится о потерях сил коалиции и афганских правительственных войск.