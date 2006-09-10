Силы НАТО уничтожили почти сто талибов
14:22, 10 сентября 2006Мир
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На юге Афганистана проходила операция международных сил
На юге Афганистана в провинции Кандагар в ходе операции международных сил под командованием НАТО за неделю были уничтожены 94 талиба.
Как передает радио «Свобода», об этом говорится в обнародованном сегодня сообщении НАТО.
Наземные войска, поддерживаемые авиацией, провели четыре боя в двух частях провинции Кандагар.
В то же время в сообщении ничего не говорится о потерях сил коалиции и афганских правительственных войск.
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