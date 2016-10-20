Путин пообещал продлить паузу в нанесении авиаударов в Сирии

Такое заявление он сделал в аэропорту Берлина по итогам встречи с лидерами Германии и Франции, передает Дождь.

«Мы готовы это делать до тех пор, пока не столкнемся с активизацией бандформирований, засевших в Алеппо», - сказал Путин.

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При этом президент РФ подчеркнул, что Москва рассчитывает на то, что США сделают все, чтобы отделить террористов от «здоровой части оппозиции».

Как сообщал УНИАН, российские и сирийские военные объявили, что организуют "гуманитарную паузу" в бомбардировках Алеппо для вывода мирных жителей.

Военные планируют провести паузу 20 октября с 8:00 до 16:00 мск, о чем сообщил начальник главного оперативного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.