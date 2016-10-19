Боевики ИГ используют жителей Мосула как живой щит - Пентагон

Об этом заявили в Пентагоне во вторник, 18 октября, передает Deutsche Welle.

"Мы знаем, что их используют как живой щит", - отметил представитель Пентагона Джефф Дэвис. "Это происходит в течение нескольких недель, когда мы видели, что гражданских силой задерживали и препятствовали их перемещениям, и они не могли покинуть Мосул. Их там держат против их воли", - добавил Дэвис.

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Сейчас бои идут в селах вокруг Мосула, второго по количеству населения города Ирака. Дэвис сообщил, что исламисты посылают смертников на автомобилях, начиненных взрывчаткой, чтобы остановить наступление иракской армии. Чтобы помешать авиации отслеживать свои перемещения, боевики ИГ поджигают огромные ямы с нефтью и шины.

Войска иракской армии и курдские военизированные отряды находятся на расстоянии 20-50 километров от Мосула. Они наступают на город с юга и востока.

"Операция идет согласно графику, и мы очень успешны, - заявил генерал-майор иракских вооруженных сил Кассим аль-Малики. - Враг отступает, однако они оставляют малые мобильные подразделения, каждый состоящий из трех-четырех человек, мы их зачищаем".