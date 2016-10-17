"Заставляют отдавать поклоны и молиться": в Таиланде нападают на людей, недостаточно скорбящих о покойном короле

На острове Самуй полицейские в сопровождении улюлюкающей толпы отвели женщину к участку и заставили ее отдавать поклоны и молиться перед портретом усопшего монарха, сообщает DW со ссылкой на AP.

Полицейским пришлось сдерживать толпу, удерживая ее от расправы. Женщину обвиняют в написании неуважительных комментариев в интернете. Полиция пообещала "приложить все усилия для расследования дела".

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Люди, продолжающие носить цветную одежду, а не темную или светлую, которая считается подходящей для траура, получают угрозы в социальных сетях. Представитель правительства вынужден был обратиться к обществу с замечанием, что не все граждане Таиланда могут позволить себе подобающую к трауру одежду и призвал к толерантности.

Траур по правившему Таиландом 70 лет королю будет продолжаться не меньше года. Лишь после окончания траурных церемоний возможной станет коронация нового короля. Наиболее вероятным наследником престола является кронпринц Маха Вачиралонгкорн. Обязанности короля ныне исполняет регент, 96-летний генерал Прем Тинсуланонда.